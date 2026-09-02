Antalya'da sahte mali istihbaratçı dolandırıcılığında 6 milyon TL vurgun yapan 1 şüpheli - Son Dakika
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Antalya'da sahte mali istihbaratçı dolandırıcılığında 6 milyon TL vurgun yapan 1 şüpheli

Antalya\'da sahte mali istihbaratçı dolandırıcılığında 6 milyon TL vurgun yapan 1 şüpheli
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Antalya'da kendilerini 'mali istihbarat birimi yetkilisi' olarak tanıtan şahıslar, bir vatandaşın kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek yaklaşık 6 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden aldı. Polisin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, 1'i tutuklandı ve korsan taksi kullanıldığı belirlendi.

Antalya'da kendilerini 'mali istihbarat birimi yetkilisi' olarak tanıtan şahıslar, bir vatandaşı kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığı yalanıyla kandırarak yaklaşık 6 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden aldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran D.L. isimli vatandaş, tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını ve arayan şahısların kendilerini 'mali istihbarat birimi yetkilisi' olarak tanıttığını söyledi. Şüphelilerin, kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek kendisini baskı altına aldığı ve yaptıkları yönlendirmeler sonucunda yaklaşık 6 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını elden aldığı öğrenildi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişi Antalya'da, 1 kişi ise il dışında olmak üzere toplam 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda şüphelilere ait 3 cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu. Yapılan incelemelerde dolandırıcılık olayında korsan taksi kullanıldığı da tespit edildi. Araç sürücüsüne 100 bin TL idari yaptırım cezası uygulanırken araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Döviz, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sahte mali istihbaratçı dolandırıcılığında 6 milyon TL vurgun yapan 1 şüpheli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sahte mali istihbaratçı dolandırıcılığında 6 milyon TL vurgun yapan 1 şüpheli - Son Dakika
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