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İş görüşmesi için gittiği şantiye önünde ölü bulundu

İş görüşmesi için gittiği şantiye önünde ölü bulundu

Antalya'da Suriye uyruklu 37 yaşındaki inşaat işçisi, iş görüşmesi için gittiği şantiyenin önünde ölü bulundu.

07.05.2025 18:28
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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Habibler Mahallesi'nde inşaatı yeni tamamlanan 4 katlı bir binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İş görüşmesi için gittiği şantiye önünde ölü bulundu

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İş görüşmesi için gittiği şantiye önünde ölü bulundu

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Suriye uyruklu 37 yaşındaki inşaat işçisi İydo E. olduğu tespit edildi. Üzerinde bir miktar para bulunan işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İş görüşmesi için gittiği şantiye önünde ölü bulundu

İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTMİŞ

İnşaat firması yetkililerinin, İydo E.'nin sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi'nde inşası başlayacak bir inşaatta çalışmak üzere iş görüşmesine geldiğini, öğleden sonra tekrar inşaat alanına geldiklerinde işçinin cansız bedeniyle karşılaştıklarını söylediği öğrenildi.

İş görüşmesi için gittiği şantiye önünde ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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