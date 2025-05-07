İş görüşmesi için gittiği şantiye önünde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Habibler Mahallesi'nde inşaatı yeni tamamlanan 4 katlı bir binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Suriye uyruklu 37 yaşındaki inşaat işçisi İydo E. olduğu tespit edildi. Üzerinde bir miktar para bulunan işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTMİŞ

İnşaat firması yetkililerinin, İydo E.'nin sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi'nde inşası başlayacak bir inşaatta çalışmak üzere iş görüşmesine geldiğini, öğleden sonra tekrar inşaat alanına geldiklerinde işçinin cansız bedeniyle karşılaştıklarını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.