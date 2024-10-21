Antalya'da Sazlık Yangını: 3 Sera Zarar Gördü - Son Dakika
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Antalya'da Sazlık Yangını: 3 Sera Zarar Gördü

Antalya\'da Sazlık Yangını: 3 Sera Zarar Gördü

Antalya'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 3 seraya sıçradı, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

21.10.2024 14:24
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Antalya'da sazlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangında 3 sera zarar gördü. Alevler ikametlere metreler kala kontrol altına alındı.

Yangın; saat 12.00 sıralarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi 1238 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakın noktadaki seralara sıçradı. 3 seranın yanarak zarar gördüğü yangında alevlerin bazı ikametlere yaklaşması üzerine vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

Alevleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak ekiplere yardımcı olmaya çalıştı. Alevlerin ikametine yaklaştığını gören bir vatandaş da evinden uzattığı hortum ile yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin evine yaklaştığını gören bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sazlık Yangını: 3 Sera Zarar Gördü - Son Dakika

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