Antalya'da yaşanan sel felaketinde Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki otomobilinde mahsur kalarak hayatını kaybeden Halil Yıldız (47) cenazesi gözyaşları arasında alındı.
Antalya'da kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu birçok alt geçit trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Gıyahaseddin Keyhüsrev Alt Geçiti'nde 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze Varsak Mezarlığında toprağa verilmek üzere ailesi ve arkadaşları tarafından teslim alındı.
"23 yıldır beraber iş yapıyoruz, Allah ailesine sabır versin"
Halil Yıldız'ın mesai arkadaşı Mehmet Irmak, "Çok değer verdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. 23 yıldır beraber iş yapıyoruz, Allah ailesine sabır versin. Çok üzüldük, bu kadar uyarı varken altı geçitlerin kapatılması gerekirdi. Kapatılsa bu durum yaşanmayacaktı. Arkadaşımızı kaybettik" dedi. Hüseyin Caybaz ise şu ifadelere yer verdi: "18 yıldır aile dostum. Çok üzgünüm. Burada bir ihmal de var. Evine dönerken alt geçide giriyor, ne yaptığını bilemedi sanırım. Arabanın bagajından çıkıyor, boğulduğunu düşünüyoruz. Alt geçit uyarıdan sonra kapatılabilirdi, ben kardeşimi kaybettim." - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da sel felaketinde hayatını kaybeden kişinin cenazesi alındı - Son Dakika
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