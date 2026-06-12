Antalya\'da Seramik Dükkanında Yangın

Seyfi Cem Türk:

iyi ki itfaiye hızlı müdahale etmiş de bütün dükkân yanmamış ama bu seramik yerleri niye bu kadar yangın riski taşıyo merak ettim açıkçası yangın çıkış nedeni ne bulmuşlar mı diye soruyorum çünkü benzer olaylar tekrarlanıyo