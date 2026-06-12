Antalya'da Seramik Dükkanında Yangın - Son Dakika
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Antalya'da Seramik Dükkanında Yangın

Antalya\'da Seramik Dükkanında Yangın
12.06.2026 11:07
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Muratpaşa'da seramik iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seramik parçaları satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün gece saat 23.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde seramik parçaları satılar bir iş yerinde meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki küçük çaplı yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangında iş yerinin bir bölümü zarar görürken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Olaylar, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Seramik Dükkanında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özden Kale Özden Kale:
    haber eksik kalıyo valla! yangının sebebi ne onu söylesinler! kaç metrekarelik yerin yandığını söylesinler! hasar kaç para tutmuş söylesinler! böyle boş boş haber ne işe yarıyo! itfaiyenin hızlı davranması çok güzel ama detaylar olmadan hiçbir şey bilemeyiz ki! 0 0 Yanıtla
  • Seyfi Cem Türk Seyfi Cem Türk:
    iyi ki itfaiye hızlı müdahale etmiş de bütün dükkân yanmamış ama bu seramik yerleri niye bu kadar yangın riski taşıyo merak ettim açıkçası yangın çıkış nedeni ne bulmuşlar mı diye soruyorum çünkü benzer olaylar tekrarlanıyo 0 0 Yanıtla
  • Süreyya Burcu Topçu Süreyya Burcu Topçu:
    şehirde her gün bi yangın çıkıyo artık insan evinde oturamıyo rahat 0 0 Yanıtla
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