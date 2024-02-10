Antalya\'da Serbest Bölge\'de Tersane Yangını

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Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tersanede yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan bir tersanede çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 10 araçla yangına müdahalesi devam ediyor. Yangında şu ana kadar yaralı bilgisi olmazken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANTALYA