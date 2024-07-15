Antalya'da Sessiz Hekimler Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Sessiz Hekimler Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Antalya\'da Sessiz Hekimler Platformu İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Antalya'da Sessiz Hekimler Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti ve İsrail'in uluslararası arenada herhangi bir yaptırıma maruz kalmamasına tepki gösterdi. Antalya'da çeşitli hastanelerde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan platform, 'Sessiz Yürüyüş' adı altında düzenledikleri etkinlikle saldırıları kınadı. Protestoya çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

15.07.2024 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA (İHA) – Antalya'da Sessiz Hekimler Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek İsrail'in uluslararası arenada herhangi bir yaptırıma maruz kalmamasına tepki gösterdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken bugüne kadar 38 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 100 binden fazla sivil ise yaralandı. Antalya'da çeşitli hastanelerde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının oluşturduğu Sessiz Hekimler Platformu yaklaşık 9 aydır ayrım yapmadan devam eden saldırıları düzenledikleri 'Sessiz Yürüyüş' ile protesto etti. Muratpaşa Camii'nden başlayan ve Kapalıyol'da sona eren yürüyüşte hekim ve sağlık çalışanlarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yeni Srebrenitsa: Gazze

280 gündür Filistin'de devam eden vahşetin 29 yıl önce Srebrenitsa'da olduğu gibi çocuk-kadın-yaşlı demeden aralıksız devam ettiğini belirten Dr. Muhammed Azad Demir, "Ratko Mladic nasıl 'Bosna Kasabı' olarak anıldıysa tarih bu varlıkları da insanlıktan en uzak köşeye koyacaktır. İsrail'in 7 Ekim'den itibaren süren saldırıları neticesinde şehit sayısı 38 bin, yaralılar ise 100 bin kişiyi geçmiş durumda. 20 bine yakın çocuk ise yetim kaldı. İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliamlara dönüşmüş, ancak söz konusu saldırılar uluslararası alanda henüz bir yaptırıma maruz bırakılmamıştır" dedi.

'Bebekler ölüme mecbur bırakılıyor'

Tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumunun engellendiğini belirten Demir, "Hastaneler ya bombalanıyor ya da kuşatılıp hastalar ölüme terk ediliyor, tıbbi malzeme depoları patlatılıyor, küvözdeki bebekler hastanenin elektriği kesilerek ölüme mecbur bırakılıyor. Bugün sizlere, yaralılara şifa dağıtmak için aralıksız çalıştığı bir haftanın sonunda, uyumak için yastığa başını koyduktan sonra evine isabet eden bomba ile emanetini teslim eden doktor baba olarak buradayız. Biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sessiz Hekimler Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:14 Adıyaman’da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti
22:03 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu
21:36 ABD Başkanı Biden’dan Trump’a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
19:18 ABD’de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
23:55 Trump’a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış Trump'a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış
23:28 Yine İzmir yine skandal görüntüler Foça’da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar Yine İzmir yine skandal görüntüler! Foça'da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar
22:57 İstatistikleri görmeniz lazım EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı
22:44 Bu çocuk daha 17 yaşında Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti
22:08 Aydın Söke’deki yangın 3. gününde Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı
20:42 İhmaller zinciri bilirkişi raporunda 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş İhmaller zinciri bilirkişi raporunda! 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş
20:37 Trump’a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu Trump'a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu
20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
18:55 Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı
18:46 Başkentte aile dehşeti Kardeşini ve dayısını vurup kendi kafasına sıktı Başkentte aile dehşeti! Kardeşini ve dayısını vurup kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 01:54:33. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Sessiz Hekimler Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement