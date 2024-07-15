Antalya\'da Sessiz Hekimler Platformu İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

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ANTALYA (İHA) – Antalya'da Sessiz Hekimler Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek İsrail'in uluslararası arenada herhangi bir yaptırıma maruz kalmamasına tepki gösterdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken bugüne kadar 38 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 100 binden fazla sivil ise yaralandı. Antalya'da çeşitli hastanelerde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının oluşturduğu Sessiz Hekimler Platformu yaklaşık 9 aydır ayrım yapmadan devam eden saldırıları düzenledikleri 'Sessiz Yürüyüş' ile protesto etti. Muratpaşa Camii'nden başlayan ve Kapalıyol'da sona eren yürüyüşte hekim ve sağlık çalışanlarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yeni Srebrenitsa: Gazze

280 gündür Filistin'de devam eden vahşetin 29 yıl önce Srebrenitsa'da olduğu gibi çocuk-kadın-yaşlı demeden aralıksız devam ettiğini belirten Dr. Muhammed Azad Demir, "Ratko Mladic nasıl 'Bosna Kasabı' olarak anıldıysa tarih bu varlıkları da insanlıktan en uzak köşeye koyacaktır. İsrail'in 7 Ekim'den itibaren süren saldırıları neticesinde şehit sayısı 38 bin, yaralılar ise 100 bin kişiyi geçmiş durumda. 20 bine yakın çocuk ise yetim kaldı. İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliamlara dönüşmüş, ancak söz konusu saldırılar uluslararası alanda henüz bir yaptırıma maruz bırakılmamıştır" dedi.

'Bebekler ölüme mecbur bırakılıyor'

Tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumunun engellendiğini belirten Demir, "Hastaneler ya bombalanıyor ya da kuşatılıp hastalar ölüme terk ediliyor, tıbbi malzeme depoları patlatılıyor, küvözdeki bebekler hastanenin elektriği kesilerek ölüme mecbur bırakılıyor. Bugün sizlere, yaralılara şifa dağıtmak için aralıksız çalıştığı bir haftanın sonunda, uyumak için yastığa başını koyduktan sonra evine isabet eden bomba ile emanetini teslim eden doktor baba olarak buradayız. Biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA