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Antalya'da Sibergöz Operasyonunda 120 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Sibergöz Operasyonunda 120 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya merkezi 16 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-14' operasyonlarında 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla bahis oynatıp, bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirerek yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ele geçirilen otomobil ve materyaller emniyet yerleşkesinde sergilendi.

Antalya\'da Sibergöz Operasyonunda 120 Şüpheli Gözaltına Alındı
12.01.2024 - 13:16,
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Antalya merkezi 16 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-14' operasyonlarında 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla bahis oynatıp, bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirerek yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ele geçirilen otomobil ve materyaller emniyet yerleşkesinde sergilendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan ve elde edilen paraların transferini bu amaç için kurdukları ofislerden yöneten, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak; Antalya merkezli, İstanbul, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hakkari, Ankara, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Mardin ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde faaliyet gösteren 20 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.

İllerde faaliyet gösteren ofislerde yasa dışı yollarla bahis oynatan ve bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirerek yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik yapılan 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda; A.Ç. liderliğindeki yasa dışı bahis suç örgütüne dahil 120 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda; ruhsatsız 10 adet tabancaya ve 1 adet kuru sıkı tabancaya, iki adet kiralık kasa kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarda bulunan hesaplara, 80 adet otomobile, 10 adet motosiklete, 19 adet villa daireye, 8 adet arsa olmak üzere toplam 242 milyon TL değerinde taşınır taşınmaz mal varlığına ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. İfade işlemlerinin ardından 2 gün sonra şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyonlarda ele geçirilen materyaller, otomobiller ve minibüs İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sibergöz Operasyonunda 120 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Sibergöz Operasyonunda 120 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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