Büyükşehir ekipleri yağmur ve fırtınaya karşı seferber oldu

23.01.2026 12:54  Güncelleme: 13:06
Antalya'da etkili olan kuvvetli yağmur ve fırtına, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca Kumluca başta olmak üzere birçok noktada yardıma koştu ve hasar tespit çalışmaları başladı.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla tüm birimleriyle sahadaydı. Büyükşehir ekipleri, Kumluca ve şehir merkezinde yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ederek vatandaşların yardımına koştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ASAT Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu yerlerde yoğun bir çalışma yürüttü. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde su baskınlarını önlemek amacıyla giderleri açık tutmak için yoğun bir çaba sarf etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de vatandaşın yanındaydı.

Ekipler gece boyu çalıştı

Şiddetli yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Kumluca'da Büyükşehir ekipleri gece boyunca yoğun bir mesai yaptı. Kumluca'nın Kum ve Toptaş Mahallesi'nde ekipler sular altında kalan noktalarda vatandaşın yardımına koştu. Kumluca'da bir ahırda mahsur kalan hayvanlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Yağmur ile birlikte kanallarda biriken ağaç dalları kepçelerde kaldırılarak, su akışı sağlandı. Yağış nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilirken, ASAT ekipleri de rögarların açık tutulması için yoğun mesai yaptı.

Hasar tespit çalışması yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yağış ve fırtınanın neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla tüm birimleriyle sahada olmaya devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Kumluca'da hasar tespit çalışmalarına başladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

