Antalya'da Sigara İzmariti Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Sigara İzmariti Yangına Neden Oldu

Antalya\'da Sigara İzmariti Yangına Neden Oldu

Antalya'da balık tutarken içtiği sigaranın izmaritini sazlık alana atan bir vatandaşın neden olduğu yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını çıkaran kişi ise yangını söndürmek için itfaiye erlerine yardım etmek zorunda kaldı.

30.05.2024 11:10  Güncelleme: 11:17
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Antalya'da balık tuttuğu sırada içtiği sigaranın izmaritini sazlık alana atıp yangın çıkmasına neden olan vatandaş, yangını söndürmek için itfaiye erlerine yardım etmek zorunda kaldı.

Olay, Manavgat'ın Örnek Mahallesi Kumyolu Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Irmak kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Tekne imalathanelerinin yakın noktasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kısa sürede söndürüldü.

"Söndürmek için çaba sarf ettim"

Yangında ırmak kenarındaki sazlık ve söğüt ağaçları zarar görürken, güvenlik güçlerinin olay yerinde bulunan Cemil E. ile yaptığı görüşmede Cemil E., yangını çıkaran kişinin kendisi olduğunu belirledi. 20 yıldır aynı yerde balık tuttuğunu belirten Cemil E., "Balık tutarken içtiğim sigaranın izmaritini attım. İzmarit gazete kağıdının üzerine düştü ve yanmaya başladı. Kasıtlı yaptığım bir şey yok. Ekipler gelinceye kadar söndürmek için gayret sarf ettim" dedi. Cemil E., Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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