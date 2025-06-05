Antalya\'da Sigaradan Çıkan Yangın Olası Felaketi Önledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan geçmekte olan araçtan söndürülmeden atılan sigaradan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile evlere ulaşmadan söndürüldü.

Çeltikçi Mahallesi Merkez Sokak'ta bulunan Naci Aydın'a ait bahçede çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını bahçenin çevresindeki evlere ulaşmadan kısa sürede söndürdü. Yangında bahçede bulunan meyve ağaçları zarar gördü. Yangının bir araçtan söndürülmeden atılan sigaradan çıktığı tahmin ediliyor. - ANTALYA