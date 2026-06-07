Antalya'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

07.06.2026 22:22
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Antalya’da Otokoç bayiine silahlı saldırı düzenlendi. 3 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Antalya'da Otokoç bayiine kimliği belirsiz şahıslarca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayın ardından kaçan şüpheli ile birlikte toplam 3 kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi yan yol üzerinde meydana geldi. Otokoç'un cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin karşısına gelen beyaz kıyafetli ve yüzünü şapka ile kapatan kimliği belirsiz şahıs, güvenlik kulübesinde bulunan görevlinin iş yerini kontrol için içeriye girmesini fırsat bilerek tabanca ile 2 el ateş açtı. Kimliği belirsiz şahıs olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis sevk edildi. İş yerinde bulunan güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların beyanı ile eşkali belirlenen şahsın yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de iş yerinde ve boş kovanlar üzerinde çalışma yaptı.

3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde olayı gerçekleştiren şüphelinin Eray K. olduğunu belirledi. Eray K. ve kurşunlama olayı ile ilgili olduğu değerlendirilen 2 kişi, kısa sürede Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iş yerinin karşısında bulunan üst geçit altına gelen şahsın bir süre bekledikten sonra tabanca ile ateş ettiği ve yaya olarak uzaklaştığı görüldü. Ayrıca şüphelinin olay anında çektiği cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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