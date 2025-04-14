Antalya'da Soba Gazı Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Soba Gazı Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Soba Gazı Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı.

14.04.2025 13:04
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Antalya'da sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı.

Dün yaşanan olayda Kaş ilçesi Ova Mahallesi Çolaklar Sokak üzerindeki bir evdeki aileden haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek için eve geldiklerinde 6 kişiyi oda içerisinde hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatma Arat (80), gelini Zeynep Arat (34) ve Emir Kağan Arat'ın (8) sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan ve gazdan etkilenen 6 yaşındaki Ali Kemal Arat, Şerife Mutlu ve Ahmet Mutlu ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler yakınları tarafından teslim alındı

Olay yerinde yapılan incelemesinin ardından Fatma Arat, Zeynep Arat ve Emir Kağan Arat'ın cansız bedenleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından soba faciasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Ramazan Arat ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazelerin teslim alınması sırasında olay anında evde olmadığı öğrenilen ve annesi, eşi ile 8 yaşındaki oğlunu kaybeden Ramazan Arat'ın üzgün olduğu görüldü. Karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin bugün Kaş ilçesi Akörü Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Soba Gazı Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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