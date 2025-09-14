Antalya'da Sobada Yangın: İki Katlı Ev Küle Döndü - Son Dakika
Antalya'da Sobada Yangın: İki Katlı Ev Küle Döndü

Antalya'da Sobada Yangın: İki Katlı Ev Küle Döndü
14.09.2025 19:41  Güncelleme: 19:43
Antalya'nın Kepez ilçesinde, sobada atıkların yakılması sonucu çıkan kıvılcımlar iki katlı bir müstakil evi küle çevirdi. Yangın, komşular ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'da iki katlı müstakil evin alt katında sobada atıklar yakıldığı sırada üst katın açık unutulan soba deliğinden çıkan kıvılcımlar evi küle çevirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6884. Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. iki katlı müstakil ikametinin giriş katında kalan kiracısının ricası üzerine evde bulunan atıkları toplayarak kurulu olan odun sobasında yakmaya başladı. Bu sırada üst katta açık bırakılan soba deliğinden çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alevler üst katı sararken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, bu sırada yoldan geçen bir su tankerinin yardımıyla komşular yangına müdahale etti. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevlere müdahale etti. Yangın sırasında ikamette dumandan etkilenen yaşlı bir kadına 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, üst kat kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kepez, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sobada Yangın: İki Katlı Ev Küle Döndü - Son Dakika

