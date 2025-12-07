Soğuk hava deposundaki yangın paniğe neden oldu

Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi 8066 sokak üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun balık ve etlerin depolandığı soğutma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Soğutma bölümünden çıkan dumanları fark eden depo çalışanları yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Depo içerisinde çalışanların bulunduğu ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin yanı sıra polis ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekipler soğuk hava deposu içinde yaptıkları kontrollerde içerde herhangi bir kişiye rastlayamazken, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülerek duman tahliyesi yapıldı. Yangın nedeniyle depoda küçük çapta maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA