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Antalya'da Son Bir Haftada 182 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Son Bir Haftada 182 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel suçlar, hırsızlık suçları, dolandırıcılık gibi suçlardan 182 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, yapılan denetimlerde 2 otomobil ve 13 motosiklet yakalandı, 290 işletme denetlendi ve 65 adet ateşli silah ile çeşitli suçlardan elde edildiği değerlendirilen 10 bin euro ele geçirildi.

Antalya\'da Son Bir Haftada 182 Şüpheli Tutuklandı
30.01.2024 - 16:36,
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Antalya'da son bir haftada çeşitli asayiş olaylarından yakalanan 182 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde, "kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel suçlar, hırsızlık suçları, kasten yaralama, cinsel suçlar, hırsızlık suçları, dolandırıcılık, yağma, kumar, fuhşa teşvik/aracılık veya zorlama" suçları başta olmak üzere asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Sorgulaması yapılan 337 bin 500 şahıstan 2 bin 850'si yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 182 şüpheli ise tutuklandı.

195 bin 50 araç ve 15 bin 430 motosiklet incelenirken, aranması bulunan 2 otomobil ve 13 motosiklet yakalandı.

Umuma açık 290 işletme denetlendi; 4 işletmeye ve 16 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Aramalarda ise 65 adet ateşli silah, 220 adet fişek ile hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 15 adet bisiklet, 3 adet cep telefonu, 155 TL bin değerinde çok sayıda gıda ve giyim malzemesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin euro ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Son Bir Haftada 182 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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