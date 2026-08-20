30 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru kedi itfaiyenin 5 saatlik film gibi operasyonu ile kurtarıldı

Antalya'da ev sahibinin günlerdir bahçesine gelen kedi sesini fark etmesi ile 30 metrelik sondaj kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin film gibi operasyonu ile kurtarıldı.

Olay, dün akşam Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2291 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günlerdir apartman bahçesinden gelen kedi miyavlamasını takip eden vatandaş, sesin kaynağının bahçede bulunan sondaj kuyusundan geldiğini tespit etti. Yaklaşık 30 metre derinliğinde ve girişi dar olan sondaj kuyusunda bulunan yavru kedinin kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşın ihbarı ile adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi sevk edildi.

Sondaj borusunda mahsur kaldı

Verilen adrese gelen ekipler deprem anında enkaz altında arama ve görüntüleme amacıyla kullanılan Searchcam isimli cihazla sondaj borusu içerisinde yaptıkları incelemede yavru kedinin yaklaşık 30 metre derinlikte sıkışarak mahsur kaldığını gördü. Görüntüleme cihazı ve ipli düzenek yardımıyla ulaşılan yavru kediyi zarar vermeden çıkarmak isteyen itfaiye ekipleri hassas bir kurtarma çalışması başlattı. Kullanım dışı olan sondaj kuyusundaki kesilerek boruyu tıkayan kabloyu fark eden topak halindeki kabloyu kullanmaya karar verdi.

5 saatlik film gibi operasyon

Hazırlanan düzeneği sondaj kuyusu içerisindeki kabloya geçiren ekipler ardından kurtarma aracındaki vinç yardımıyla yavru kediyi yukarıya çıkarmaya başladı. Yaklaşık 5 saat süren film gibi operasyon sonunda yavru kedi mahsur kaldığı sondaj kuyusundan çıkarıldı. Islak ve bir hayli bitkin olduğu görülen yavru kediye su ve mama verilirken, ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Uzun süredir sondaj borusunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.