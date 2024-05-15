Antalya'da Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Satışına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Satışına Operasyon

Antalya'da Telegram ve sosyal medya uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 25 adrese 450 personelle operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahısların anneleri, onların arkasından el sallayarak vedalaştı.

15.05.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışına eş zamanlı operasyon

25 adrese 450 personelle eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı

Anne, gözaltına alınan çocuklarının arkasından "Anneciğim bay bay" diyerek el salladı

ANTALYA - Antalya'da Telegram ve sosyal medya uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 25 adrese 450 personelle operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cep telefonu mesajlaşma uygulaması Telegram ve sosyal medya kanalları üzerinden uyuşturucu satışı ve ticareti yapıldığını tespit eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi.

25 adrese 450 personelle baskın

2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Alanya ve Manavgat merkezli olmak üzere Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda belirlenen 25 adrese 450 personelin katılımı ile operasyon yapıldı. Özel harekat polisleri ve helikopter desteği ile Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2475 Sokak üzerinde bulunan bir apartmana düzenlenen baskında narkotik köpeği Maya tarafından arama yapıldı. M.S.O. ve P.O. isimli kardeşler düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şahısların emniyete götürülüşü sırasında anneler, "Anneciğim bay bay" diyerek arkalarından el salladı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Satışına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
11:57 Bomba iddia Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:16:18. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Satışına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement