Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Antalya\'da sulama kanalına düşen otomobildeki 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan 9 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları bugün de devam etti. UMKE ekipleri, 8 kilometrelik kanal yolu boyunca dronla yapılan arama çalışmalarında henüz çocuğa dair bir bulguya ulaşamadı.

26.05.2024 18:05
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Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları bugün de devam etti. UMKE ekipleri, 8 kilometrelik kanal yolu boyunca dronla arama yaptığı alanda bir bulguya rastlayamadı.

Kaza, Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde 24 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. Akşam yemeği için gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için 15 MA 0595 plakalı Tofaş marka otomobili ile hareket eden Suriyeli Yunus Berho'nun kullandığı ve içerisinde 4'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu araç, köprüden geçtiği sırada sulama kanalına düştü. 3 yetişkinin kendi imkanlarıyla ve 3 çocuğun vatandaşların yardımıyla araçtan çıktığı kazada, 3 çocuk da kurtarılarak hastaneye götürüldü. Akıntıya kapılarak kaybolan İbdisem Berho (25) adlı kadın ve 9 yaşındaki Rihan Berho'nun bulunamaması üzerine dalgıçlar arama başlattı.

Hastaneye kaldırılan 1 buçuk yaşındaki Omar Hamdi hastanede kurtarılamazken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri kardeşleri bulmak için çalışma başlattı. İlk olarak otomobilin bulunduğu noktadan arama çalışmalarına başlayan ekipler, kanalın içini didik didik aradı. Akıntı yönüne doğru yapılan aramalarda 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Ekipler bu noktada çalışmalarını yoğunlaştırsa da kayıplara ulaşılamadı. Sabah erken saatlerde tekrar başlayan aramalarda, JAK'ın su altı timi aracın düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İbdisem Berho'nun cansız bedenine ulaştı. Berho'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nü gönderildi.

9 yaşındaki Rihan Berho'yu arama çalışmaları bu sabah da devam etti. UMKE ekipleri, 8 kilometrelik kanal yolu boyunca dronla yaptığı arama çalışmalarında henüz küçük çoçuğa dair bir bulguya rastlayamadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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