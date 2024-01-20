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Antalya'da Sürücüsü Kaçan Otomobil Köpeğe Çarptı - Son Dakika
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Antalya'da Sürücüsü Kaçan Otomobil Köpeğe Çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Köpek yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu veteriner hekime bildirerek köpeğin tedavi edilmesini sağladı. Köpeğin sahibi de çip sayesinde bulunarak durumdan haberdar edildi.

Antalya\'da Sürücüsü Kaçan Otomobil Köpeğe Çarptı
20.01.2024 - 13:35,
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarptığı köpek yaralandı, sürücü ise olay yerinde kaçtı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D- 400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir araç, yolda karşıdan karşıya geçmek için bir anda yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulun köpek yaralandı. Sürücü ise olay yerinde kaçarken yerde acı içinde kıvranan köpeği gören çevredeki vatandaşlar durumu veteriner hekime bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen veteriner hekim ve ekibi, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı köpeği kliniğine götürerek tedavi altına aldı. Köpeğin tedavisine klinikte devam ediliyor.

Öte yandan, köpekte bulunan çip sayesinde sahibine ulaşılarak durumdan haberdar edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Gazipaşa, Antalya, Hayvan Hakları, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sürücüsü Kaçan Otomobil Köpeğe Çarptı - Son Dakika


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