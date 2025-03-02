Antalya'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, palmiyelere çarparak takla attı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

02.03.2025 23:46
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Önce palmiyelere çarptı, ardından takla atan araçta sıkıştı: 1 yaralı

Antalya'da kontrolünü kaybeden araç takla attı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yol kenarında ki palmiyelere çarparak takla attı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ve sağlık ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzi Bulvarı üzerinde seyir halindeki Hüseyin K. idaresinde ki 35 GV 719 plakalı Mitsubishi marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafında bulunan palmiyelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç bu kez sürüklenerek yol ortasında ki refüje çarptı.

Sıkıştığı yerden ekipler çıkardı

Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin K.'yı sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Kısa süreli kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak araç içerisinden çıkartılan Hüseyin K. olay yerindeki ilk tedavisinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika

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