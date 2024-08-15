Antalya'da Tehlikeli Drift Yapan Sürücüye 33 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Antalya'da Tehlikeli Drift Yapan Sürücüye 33 Bin TL Cezai İşlem

Antalya\'da Tehlikeli Drift Yapan Sürücüye 33 Bin TL Cezai İşlem

Antalya'da otomobiliyle yokuş yukarı çıktığı sırada virajları drift atarak geçen ve diğer sürücüleri tehlikeye atan bir sürücüye 33 bin TL ceza kesildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve sürücünün yerini tespit etti. M.Ç. hakkında aynı zamanda trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.

15.08.2024 11:35
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Antalya'da otomobiliyle yokuş yukarı çıktığı sırada virajları drift atarak geçen ve kendisinin yanı sıra diğer sürücüleri de tehlikeye sokan otomobil sürücüsüne 33 bin TL ceza kesildi.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Otomobiliyle tek yön 3 şeritli bulvarda drift atan M.Ç., virajları da bu şekilde geçmeye devam etti. Etrafındaki diğer sürücüleri de drift atarak sollayan sürücünün bu görüntüleri araç içerisindeki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı ve sürücüsünün yerini tespit etti.

Drift sebebiyle 33 bin lira para cezası uygulanan M.Ç. hakkında aynı zamanda trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Tehlikeli Drift Yapan Sürücüye 33 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Tehlikeli Drift Yapan Sürücüye 33 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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