Antalya'da Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar'ın Cenazesi Morga Getirildi

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Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu yaşamını yitiren ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar'ın cenazesi, polis eskortu eşliğinde adli tıp kurumu morguna getirildi. Olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Türk milleti çok değerli sanayicisini çok kıymetli bir evladını Antalya'da kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen olayda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, kendisine ait "Alber" isimli tekne limana yanaştığı esnada tekneden düşen parçayı almak için denize atladı. Bu sırada tekneyi kullanan kişi fark etmeden manevra yapınca Bahar, motor pervanesinin arasında kaldı. Vücudunda ağır kesi ve yaralar oluşan Bahar ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Ali Bahar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Türk milleti çok değerli sanayicisini ve evladını kaybetti"

Hastanede açıklama yapan Antalya Valisi Hulisi Şahin, üzücü tekne kazasında 112 unsurlarının 6 dakika içinde olaya müdahale ettiğini ancak Bahar'ın kaldırıldığı hastanede saat 12.45'e kadar süren müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Şahin, "Hepimiz çok üzüntülüyüz. Ali Bahar Antalya'nın yetiştirdiği çok çalışkan, çok atılgan vizyon sahibi bir sanayicimizdi. Hem Ticaret Sanayi Odası Başkanımızın hem de Antalya Organize Sanayi Bölgemizin yönetim kurulu başkanıydı. Türk milleti çok değerli sanayicisini çok kıymetli bir evladını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Cenazesi eskort eşliğinde morga getirildi

Öte yandan Ali Bahar'ın cenazesi hastaneden cenaze aracıyla alınıp otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis eskortu eşliğinde morga getirilen cenazede, Bahar'ın başkanlığını yaptığı kurum çalışanları ve yakınları da geldi. - ANTALYA