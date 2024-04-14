Antalya'DA 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı teleferik kazasI sonrası gözaltına alınan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Konyaaltı ilçesi Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Anet A.Ş'nin Genel Müdür Vekili B.S, ile Anet iş güvenliği uzmanı M.A, mekanik mühendisi O.E, taşeron bakım şirketinin sahipleri R.T. ve S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A. ile iş güvenliği uzmanı T.Ü.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerden tekniker A.A'nın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Teleferik Kazası Sonrası 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köpek dövüştüren 34 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslara 214 bin 302 lira para cezası kesildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, trafik polisinin 'dur' ihtarına uymadığı ileri sürülen motosiklettekilere ve peşindeki polis aracına otomobilin çarptığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki şahıs hayatını kaybetti. Hafif yaralanan otomobil sürücülerinden bir kadın ise gözaltına alındı.
Şanlıurfa'dan Samsun'a sefer halinde olan otobüs Tokat'tan geçerken bir yolcu, soda şişesini kırarak yolcuları rehin almaya çalıştı. Muavinin hamlesiyle yolcular araçtan inerken şahıs bu kez muavini rehin almaya çalıştı. Polisin operasyonuyla muavin kurtarılırken şahıs gözaltına alındı.
Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Irmak, hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
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