Antalya'da Teleferik Kazası Sonrası 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Teleferik Kazası Sonrası 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Antalya\'da Teleferik Kazası Sonrası 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve bakım şirketi çalışanları bulunuyor.

14.04.2024 12:52  Güncelleme: 12:56
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Antalya'DA 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı teleferik kazasI sonrası gözaltına alınan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Konyaaltı ilçesi Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Anet A.Ş'nin Genel Müdür Vekili B.S, ile Anet iş güvenliği uzmanı M.A, mekanik mühendisi O.E, taşeron bakım şirketinin sahipleri R.T. ve S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A. ile iş güvenliği uzmanı T.Ü.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden tekniker A.A'nın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Yargı, Adliye, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Teleferik Kazası Sonrası 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Teleferik Kazası Sonrası 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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