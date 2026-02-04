Sahibiyle samimiyet kurduğu iş yerinden önce çöpleri, sonra 250 karton sigarayı çıkarttı

Antalya'da samimiyet kurduğu bir iş yerinden yüklü miktarda sigara ve alkollü içki çaldığı belirlenen temizlik işçisi, çalıntı ürünleri sattığı şüpheliyle birlikte polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda, gözaltına alınan temizlik işçisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, iş yerinden farklı tarihlerde toplam 249 karton sigara ile 5 şişe içkinin çalındığı, çalınan ürünlerin maddi değerinin yaklaşık 250 bin lira olduğu belirlendi. Belediye temizlik işçisi olduğu belirlenen şüphelinin iş yeri sahibiyle samimiyet kurup üst katta kahve yaptığı, çöpleri temizlediği ve bu sayede iş yerine girip çıkarken dikkat çekmediği belirlendi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin bir süre içeride kaldıktan sonra aldığı ürünleri önce dışarı çıkardığı sonra kalan diğer ürünleri paltosunun altına gizleyerek iş yerinden ayrıldığı görüldü. Kamera kayıtlarında şüphelinin market içinde rahat tavırlar sergilediği ve herhangi bir panik hali göstermeden çıkış yaptığı anlar da yer aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

"Beklenmedik bir insandı"

Market sahibi Altuğ Cinkara, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheliyle daha önce müşteri–esnaf ilişkisi bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bir müşterimiz vardı, belediye işçisiydi kendisi. Bizden şans oyunları oynuyordu. Biraz samimi davrandık, marketin yukarı katında bize kahve yapıyordu, çöpümüzü atıyordu. Sonrasında bu çöp atma meselesi bir şekilde aklımıza dank etti. Yukarıda bir şeyler yaşanmış olabileceğini düşündük. Bazı sigara kartonlarımızın ve alkollerimizin eksik olduğunu fark ettik. Kameraları incelediğimizde durumu net şekilde gördük."

Durumu polis ekiplerine bildirdiklerini ifade eden Cinkara, "Karakola şikayette bulunduk. Mağduriyetimiz giderildi, zararımız karşılandı. Bu tarz olaylarla zaman zaman karşılaşıyoruz ama beklenmedik bir insandı. Herkese çok güvenmemek lazım" dedi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen şüpheli ile çalıntı ürünleri sattığı belirlenen kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye temizlik işçisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.