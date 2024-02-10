Antalya'da Tersane Yangını - Son Dakika
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Antalya'da Tersane Yangını

Antalya\'da Tersane Yangını

Antalya Serbest bölge içinde bulunan bir tersanede çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölede yat imalatı yapılan bir tersanede çıktı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediiyesi İtfaiyesi ekiplerinin 10 araçla müdahalesi devam ediyor. Yangında şu ana kadar yaralı bilgisi olmazken yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

10.02.2024 22:15  Güncelleme: 22:16
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Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tersanede çıkan ve 4 teknenin yandığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 6 TOMA'nın söndürme çalışmalarına destek verdiğini, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan bir tersanede çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD ekipleri, polis ve TOMA'lar sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler kapalı vaziyetteki tersaneye müdahale etmeye başladı. Ekipler ilk olarak dış cepheyi spiral makinesiyle keserek alevlere müdahalede bulunmaya başladı. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik şeridi oluşturdu.

Yaklaşık 2 saattir yoğun müdahalenin sürdüğü yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, büyüklüğü dron ile görüntülendi.

"Can kaybı ya da yaralımız yok"

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de bölgeye gelerek bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Çevik, yangında can kaybı ya da yaralanın bulunmadığını belirterek, "İlk aldığımız bilgilere göre saat 18.30 civarında işyeri tamamen kapanıyor. Yaklaşık bir 40-45 dakika sonra yangının çıktığı bilgisi intikal etti. Hemen seri bir şekilde tüm ekiplerimizi itfaiyeci arkadaşlarımız, polis ekiplerimizin tamamını sevk ederek kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şükürler olsun ki bir can kaybı ya da yaralımız yok" dedi.

"4 tekne yandı"

Tersanede yatların zarar gördüğünü belirten Çevik, "İçerde bakım kontrolü yapılan 2 tekne ayrıca imalatı devam eden 2 tekne olmak üzere toplam 4 teknenin yandığı söz konusu. Şu anda kısmen kontrol altında. Söndürme ve soğutmaya çalışmalar devam ediyor. 6 TOMA ile de biz destek veriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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