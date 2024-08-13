Antalya\'da Ticari Taksi Şoförü Silahla Öldürüldü

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Antalya'da bozulan ticari taksiye yardıma giden çekici şoförüyle, patinaj ve gürültü yaptığı iddiasıyla tartışıp ardından silahla başından vurarak öldürerek olay yerinden kaçan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait 07 ASC 757 plakalı çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin, yolda kalan ticari bir taksiye yardım ederken 06 EHF 135 plakalı otomobilde bulunan gelen Batuhan. Dormucuk (21) ve D.D. (17) isimli kardeşlerle tartıştı. Engin ve 2 kardeş arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma çıkarken çekicinin patinaj yapması üzerine yeniden başlayan tartışma büyümesinin ardından Batuhan Domurcuk, Mert Engin'i Engin'in başına 1 el ateş ederek öldürmüştü.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olayın ardından 17 yaşında olan kardeşlerden D.D.'yi gözaltına alınırken, Batuhan Domurcuk ise olay yerinden kaçmıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Batuhan Domurcuk, Varsak'ta saklandığı bir evde yerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edilen Batuhan Domurcuk çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA