Antalya\'da Tır Elektrik Direğine Çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde tırın çarptığı elektrik direğinde devrilme riski oluşunca trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Ekipler yaptığı araştırmada ise tırın sürücüsünü olaydan farklı yerde araç içinde uyurken buldu.

Olay, D400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan beton elektrik direğinin devrilmek üzere olduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı inceleme sonucunda yere düşen elektrik kablosu ile direğin devrilmesine karşı yolda güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan aracı ve sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada üzerinde karpuz yüklü tırın elektrik direğine çarptığı tespit edildi. Tır içinde uyurken bulunan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Devrilme tehlikesi bulunan beton direğin yenilenmesi için elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler çalışma başlattı. - ANTALYA