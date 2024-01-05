Antalya\'da trafik denetimlerinde 2 bin 610 araca ceza

Antalya'da trafik ekiplerinin karadan ve havadan yaptıkları denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Ekipler, 1 haftalık süreç içerisinde toplam 2 bin 610 araç ve sürücüsüne ceza kesti.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan özel trafik denetimleri devam ediyor. Kent trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla otoyollarda ve şehirlerarası kara yollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Antalya Karayolları üzerinde 1 haftalık denetim gerçekleştirildi.

Alkol, motosiklet, emniyet kemeri, yük taşıyan araç, toplu taşıma araçları, hız, kırmızı ışık ihlali, araç muayenesi sorgulama ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi kurallarla ilgili yapılan denetimlerde toplamda 13 bin 245 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bunlardan kurallara uymayan 2 bin 610 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA