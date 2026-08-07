Antalya'da Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Antalya\'da Trafik Kazası: 10 Yaralı
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Serik'te turist taşıyan minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı; 10 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile turist taşıyan VIP minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8'i turist olmak üzere 10 kişi yaralanırken, bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Belek ile Kadriye mahallelerini birbirine bağlayan Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda D. yönetimindeki 07 ASN 374 plakalı otomobil ile Seyfettin E.'nin kullandığı 07 CBN 764 plakalı turist taşıyan VIP minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi ile VIP minibüs sürücüsü Seyfettin E. ve minibüste bulunan isimleri öğrenilemeyen 8 yabancı turist yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobilde bulunan yolcunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücü ile turistlerin ise sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

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