Antalya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Herdford Caddesinde Titreyengöl Caddesi istikametine seyir halindeki Hilmi Yılmaz'ın kullandığı 07 AYE 532 plakalı hafif ticari aracın, 8134 sokak kavşağında Birgül Tırak yönetimindeki 07 BNL 749 plakalı otomobile yandan çarpması sonucu gerçekleşti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil sürücüsü Birgül Tırak ve yanında bulunan Gül Bade Tırak yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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