Antalya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da park halindeyken yola çıkmak isteyen sürücü adayının kullandığı otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel sürücü kurslarının eğitim güzergahı olan Mehmet Atay Caddesi üzerinde park halindeki eğitmen Azize G. ve sürücü adayı Gülsüm K.'nın içerisinde bulunduğu 07 BDJ 166 plakalı sürücü kursu eğitim aracı, yola çıkmak için hareketlendi. Bu sırada Abdurrahman B.'nin kullandığı ve yoldan süratli bir şekilde geldiği iddia edilen 07 BGZ 369 plakalı Citroen marka otomobil sürücü adayının kullandığı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve ters yöne dönen 07 BDJ 166 plakalı sürücü kursu aracında bulunanların yardımına çevredeki diğer kurs görevlileri ve vatandaşlar koştu.

Yaralanan sürücü adayını sakinleştirmeye çalıştı

Bir vatandaş kazada başından yaralanan sürücü adayı Gülsüm K.'nın yarasına tampon yaparken bir yandan da konuşarak bilincini açık tutmaya ve sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 200 metre geride ambulansın karıştığı kaza nedeniyle yolun trafiğe kısmen kapalı olması nedeniyle ekipler kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekibi tarafından bulundukları yerden çıkartılan sürücü kursu eğitim aracındaki Azize G., Gülsüm K. ile kazaya karışan diğer araç sürücüsü Abdurrahman B. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - ANTALYA