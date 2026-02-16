Antalya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıraların Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki 07 AIK 53 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile henüz sürücü ismi öğrenilemeyen 07 AUA 14 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA