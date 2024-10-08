Antalya'da Trafik Kazası: Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Çarpıldı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Çarpıldı

Antalya\'da Trafik Kazası: Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Çarpıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen bir tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve emniyet şeridini kullanan araç sürücülerine ceza kesildi.

08.10.2024 10:49  Güncelleme: 10:56
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Antalya'da otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Jandarma ekibi emniyet şeridini kullanan sürücülere 6 bin 439'ar TL para cezası uyguladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Yahya G.'nin kullandığı 07 YH 686 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ramazan T.'nin kullandığı 33 ANG 591 plaka 33 CPU 02 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsünün araç içerisinde sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edilirken, araç sürücüsü olay yerindeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı.

Emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza

Yüzünden yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yol ortasında kalması nedeniyle Antalya-Manavgat kara yolunda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Öte yandan oluşan sıkışıklık nedeniyle, kazanın meydana geldiği nokta yakınında emniyet şeridini kullanan araç sürücülerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Hızır Timleri tarafından 6 bin 439'ar TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Çarpıldı - Son Dakika

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