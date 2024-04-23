Antalya\'da trafik kazasında alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan trafik kazasında kaza sebebiyle alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kızılay Caddesinde dün gece saat 01.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ergin idaresindeki 06 DT 7727 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan sebze ve meyve deposuna çarpıp alev aldı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 acil hattını aradılar. Gelen ihbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın sebze ve meyve deposunun temel duvarına çarpması sonucu alev alan otomobili söndürdü. Ekiplerin otomobili söndürmesi sonucu otomobil sürücüsünün araç içinde yanarak can verdiği ortaya çıktı.

İtfaiye ekipleri sebze ve meyve deposuna sıçrayan yangını da söndürdü. Yangın sonucunda depoda bulunan plastik sandıklar kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Otomobilde bulunan ve yanarak can veren otomobil sürücüsünün Ramazan Ergin'in Kumluca Bölge Trafik İstasyonunda görevli teknisyen yardımcı olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA