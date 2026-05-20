Antalya'da Trafik Tartışması: 3 Ölü - Son Dakika
20.05.2026 17:14
Antalya'nın Serik ilçesinde yol verme yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi tabancayla öldürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde yol verme ve selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada 3 kişinin tabancayla öldürüldüğü olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde 17 Mayıs gecesi 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ile yoldan geçen Ahmet Bayar arasında yol verme ve selektör yapma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan Emre Savran'ın ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

"Karşı taraftaki bir araçtan bana selektör yapıldı"

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından 3 kişinin cenazeleri aile ve yakınları tarafından teslim alınarak Serik'te toprağa verildi. Olayın ardından silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ahmet Bayar ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında çelik yelek giydirilen Ahmet Bayar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayar'ın ifadesinde, "Karşı taraftaki bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme doğru yürüdü. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı" dediği öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, soruşturmanın sürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki aracın önüne başka bir aracın geçerek durdurduğu, ardından araçtan inenlerin durdurdukları araca doğru ilerlediği ve bu sırada silahın art arda ateşlenmesi sonucunda oluşan namlu ateşleri çıktığı yer aldı. Görüntülerin devamında ise önce durduran aracın, ardından diğer aracın bölgeden ayrıldığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

