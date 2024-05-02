Antalya'da trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü

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Tartıştığı sürücüyü yere yatırıp defalarca böyle yumrukladı

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu

ANTALYA - Antalya'da trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle sürücüler sokak ortasında birbirlerine girdi. Sürücülerden biri diğerini yere yatırıp defalarca yumruklarken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri diğer sürücüyü önce yere yatırdı, ardından defalarca yumruklayarak darp etti. Durumu gören bir vatandaşın kavgaya müdahalesi sonucu taraflar ayrılırken, olay anı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.