Antalya'da Trafikte Tartıştığı Kişiyi Öldüren Servis Şoförü Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Trafikte Tartıştığı Kişiyi Öldüren Servis Şoförü Tutuklandı

Antalya\'da Trafikte Tartıştığı Kişiyi Öldüren Servis Şoförü Tutuklandı

Antalya'da trafikte tartıştığı bir otomobil sürücüsünü bıçaklayarak öldüren servis şoförü tutuklandı. Zanlı, olayın aniden gerçekleştiğini ve ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.

28.04.2024 18:12
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Antalya'da trafikte tartıtığı otomobil sürücüsünü eşi ve kızının önünce bıçaklayarak öldüren servis şoförü tutuklandı. Zanlının ifadesinde "Olay bir anda gerçekleşti. Ne olduğunu anlamadım ve hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Önder Çakır ile Neşet G. trafik ışıklarında tartıştı. Tartışmanın sürdürdüğü esnada Neşet G., aracından inerek yanındaki bıçakla Önder Çakır'ı sol göğüs altından bir kez bıçaklayıp otobüsüyle olay yerinden kaçtı. Önder Çakır'ı kanlar içerisinde yerde gören eşi Meryem Çakır ile 8 yaşındaki kızı Zeynep Çakır durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi ağır yaralı olan Önder Çakır'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden 07 YSL 38 otobüsüyle kaçan servis şoförü Neşet G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusunca cevap vermedi. Zanlının ifadesinde "Trafikte tartışma yaşadık. Önder Çakır kendi arabasından indiği esnada elini beline götürünce tabanca ya da başka bir şey çıkaracağını düşündüm. Olay bir anda gerçekleşti. Ne olduğunu anlamadım ve hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafikte Tartıştığı Kişiyi Öldüren Servis Şoförü Tutuklandı - Son Dakika

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