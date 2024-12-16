Antalya'da Trafo Patladı: İki Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Trafo Patladı: İki Yaralı

Antalya\'da Trafo Patladı: İki Yaralı

Antalya'da trafo patlaması sonucu iki çalışan yaralandı, sağlık durumu iyi.

16.12.2024 14:22
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ANTALYA (İHA) – Antalya'da bakımı yapılan trafodaki patlama nedeniyle 2 çalışan yaralandı.

Olay, önceki gün saat 22.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 457 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki trafoda AEDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamada trafoda küçük çaplı yangın çıkarken 2 çalışan yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O anlar kamerada

Vücutlarında yanıklar bulunan 2 çalışan olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı o anları anlattı

Olay anında iş yerinde bulunan Arif Çalışkan o sırada iş yerindeki müşterilerin masaların altına saklandığını belirtti. Çalışanların sesi üzerine dışarı çıktıklarını ve yardım etmeye çalıştıklarını belirten Çalışkan, "Çocuğu yere yatırdık, bitkin bir haldeydi. İki kişilerdi, diğer çocukta fazla bir şey yoktu ama o da çok korkmuştu. Arkadaşlarla birlikte toplandık, söndürdük ama üzerindeki elbisesinde yanıklar vardı" dedi.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafo Patladı: İki Yaralı - Son Dakika

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