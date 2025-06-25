Antalya'da Traktör Kaza Yaptı, Sürücü Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da Traktör Kaza Yaptı, Sürücü Kayboldu

Antalya\'da Traktör Kaza Yaptı, Sürücü Kayboldu
25.06.2025 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bekir Bülbül'ün sıfır aracı traktörle çarpıştı, sürücü kaçtı. Mağdur psikolojik olarak etkilendi.

Antalya'da sabah saatlerinde iş yerine gitmek isteyen Bekir Bülbül'ün sıfır kilometre aracına saban takılı bir traktör çarptı. Olay yerinden kaçan sürücünün hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilirken, mağdur Bülbül, "Etrafımdakiler 'bir traktörü yakalayamadın mı' diye dalga geçiyor, psikolojim bozuldu 1 milyon 190 bine aldığım aracımın zararını kimse karşılamayacak" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Serik Caddesi'nde 14 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BYL 117 plakalı hafif ticari aracı ile sabah saat 07.52 sıralarında iş yerine gelen Bekir Bülbül'ün aracına, arkasında saban takılı bir traktör çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma yaşandı.

Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saban takılı traktörün hafif ticari araca çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Bekir Bülbül'ün ifadesine göre sürücü olay anında durdu, ancak kısa sürede tekrar traktörüyle uzaklaştı.

"Bir traktörü yakalayamadın diye benimle alay ediyorlar"

Olayın ardından yaşadığı süreci anlatan Bekir Bülbül, "Adam traktörü üzerime sürdü. Aracıma çarpınca form doldurmayı teklif ettim, kabul etti ama sonra küfür edip kaçtı. Traktörü park edeceğini söyledi ama o sırada kaçtı. Etrafımdakiler 'bir traktörü yakalayamadın mı' diye dalga geçiyor, psikolojim bozuldu" dedi.

Polis ekiplerinin olay sonrası geldiklerini söyleyen Bülbül, "Karakol polisi geldi, 'bizlik bir şey yok' dedi. Trafik polisi geldi karakola gidip şikayetçi olmamı istedi. Şikayete gittim, alkol testi yaptırdım, temiz çıktım" dedi.

"Yeni aldığım aracımın hasarını kimse karşılamayacak"

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Bekir Bülbül, "Aracımı Kasım 2024'te sıfır aldım, 1 milyon 190 bin lira ödedim. Asgari ücretle çalışıyorum, yüzde 40 engel oranım var. Dişimden tırnağımdan arttırıp aldım. Bu kişi bulunursa cezaevine girecekmiş ama benim aracımın zararını kimse karşılamayacak" ifadelerini kullandı.

Sürücünün hakkında yakalama kararı var

Olayı gerçekleştiren traktör sürücüsünün M.U. isimli bir kişi olduğu, hakkında yakalama kararı bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu iddia edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Muratpaşa, Politika, antalya, Ekonomi, 3-sayfa, Tarım, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Traktör Kaza Yaptı, Sürücü Kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’in iki ilçesinde orman yangını çıktı İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı
Trump: İran’ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor
Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
Beşiktaş’tan Tolisso hamlesi Beşiktaş'tan Tolisso hamlesi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

13:31
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
13:17
İsrail askerlerine kanlı pusu Keskin nişancı tek tek avladı
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı
12:27
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
22:16
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
22:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
21:45
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
21:40
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
21:17
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
21:06
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
21:00
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
20:55
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto
Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 16:06:12. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Traktör Kaza Yaptı, Sürücü Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.