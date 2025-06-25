Antalya\'da Traktör Kaza Yaptı, Sürücü Kayboldu

Antalya'da sabah saatlerinde iş yerine gitmek isteyen Bekir Bülbül'ün sıfır kilometre aracına saban takılı bir traktör çarptı. Olay yerinden kaçan sürücünün hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilirken, mağdur Bülbül, "Etrafımdakiler 'bir traktörü yakalayamadın mı' diye dalga geçiyor, psikolojim bozuldu 1 milyon 190 bine aldığım aracımın zararını kimse karşılamayacak" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Serik Caddesi'nde 14 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BYL 117 plakalı hafif ticari aracı ile sabah saat 07.52 sıralarında iş yerine gelen Bekir Bülbül'ün aracına, arkasında saban takılı bir traktör çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma yaşandı.

Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saban takılı traktörün hafif ticari araca çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Bekir Bülbül'ün ifadesine göre sürücü olay anında durdu, ancak kısa sürede tekrar traktörüyle uzaklaştı.

"Bir traktörü yakalayamadın diye benimle alay ediyorlar"

Olayın ardından yaşadığı süreci anlatan Bekir Bülbül, "Adam traktörü üzerime sürdü. Aracıma çarpınca form doldurmayı teklif ettim, kabul etti ama sonra küfür edip kaçtı. Traktörü park edeceğini söyledi ama o sırada kaçtı. Etrafımdakiler 'bir traktörü yakalayamadın mı' diye dalga geçiyor, psikolojim bozuldu" dedi.

Polis ekiplerinin olay sonrası geldiklerini söyleyen Bülbül, "Karakol polisi geldi, 'bizlik bir şey yok' dedi. Trafik polisi geldi karakola gidip şikayetçi olmamı istedi. Şikayete gittim, alkol testi yaptırdım, temiz çıktım" dedi.

"Yeni aldığım aracımın hasarını kimse karşılamayacak"

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Bekir Bülbül, "Aracımı Kasım 2024'te sıfır aldım, 1 milyon 190 bin lira ödedim. Asgari ücretle çalışıyorum, yüzde 40 engel oranım var. Dişimden tırnağımdan arttırıp aldım. Bu kişi bulunursa cezaevine girecekmiş ama benim aracımın zararını kimse karşılamayacak" ifadelerini kullandı.

Sürücünün hakkında yakalama kararı var

Olayı gerçekleştiren traktör sürücüsünün M.U. isimli bir kişi olduğu, hakkında yakalama kararı bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu iddia edildi. - ANTALYA