Antalya\'da Traktöre Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Antalya'da otomobilin yolun karşısına geçmek için bekleyen traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00'de Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Isparta istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 5980 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, ardından yolun karşısına geçmek için bekleyen Nebi Özden idaresindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü Nebi Özden (35) olay yerinde hayatı kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA