Antalya'da Tüfekle İntihar İddiası: Cinayet Olabilir - Son Dakika
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Antalya'da Tüfekle İntihar İddiası: Cinayet Olabilir

Antalya\'da Tüfekle İntihar İddiası: Cinayet Olabilir
02.06.2025 20:42
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Kadının eşi, cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis istemiyle yargılanacak. Olayda intihar süsü verildiği iddia ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 14 Şubat'ta tüfekle intihar ettiği iddia edilen kadınla ilgili soruşturmada Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, olayın intihar değil cinayet olabileceğine işaret etti. 33 yaşındaki kadının eşi, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle hakim karşısına çıkacak.
Olay, H.K.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin cansız bedenini evde bulduğunu bildirmesiyle ortaya çıktı. Sağlık ekipleri, Düriye Çiğdem Keklik'in (33) göğsünden tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde, "Ben seni aldatmadım, fotoğrafların hiçbirinden haberim yok. Ben senden başkasını düşünmedim. Ben seni canımdan çok sevdim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum, kurtuluyorsun benden" yazılı bir mektup bulundu. Mektupta H.K'nın parmak izinin tespit edilmesi ise olayın seyrini değiştirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, olay yerindeki kan izleri, barut kalıntıları ve mektuptaki parmak izinin H.K'nin anlatımıyla çeliştiği vurgulandı. Mektubun Düriye Çiğdem Keklik'e zorla yazdırılmış olabileceği belirtildi. Ayrıca H.K'nin eşine sistematik şiddet uyguladığı, maktulün korku ve baskı altında yaşadığı ve olay günü eşler arasında bir tartışma yaşandığı öne sürüldü. İddianamede zanlının cinayet sonrası olay yerini düzenleyerek intihar süsü vermiş olabileceği de belirtildi.
Suçlamaları reddetti
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanan H.K., savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. H.K., 5 yıldır birlikte oldukları ve 2024'te evlendikleri eşinin telefonunda eski sevgililerine ait fotoğraflar bulduğunu, bu nedenle 13 Şubat'ta tartıştıklarını belirtti. H.K., "Eşime fotoğrafları silmesini söyledim. Sildiğini söyledi ama çöp kutusunda duruyordu. Bana saygısızlık yaptığını söyledim, sinirlenip dışarı çıktım. Eşimin kalp rahatsızlığı vardı, bu yüzden eve döndüm" dedi.
Ertesi gün tartışmanın devam ettiğini ancak işe gittiğini ve sabah eve döndüğünde eşini tüfekle intihar etmiş halde bulduğunu iddia eden H.K., "O gece işten hiç ayrılmadım. Eşim telefonunu bana vermiş, 'İstediğin her şeye bak, senden gizlim saklım yok' demişti" dedi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame doğrultusunda H.K.'nın yargılanmasına önümüzdeki aylarda başlanacak. Davada adli tıp raporları, olay yeri incelemeleri ve delillerin analizi kritik rol oynayacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Tüfekle İntihar İddiası: Cinayet Olabilir - Son Dakika

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