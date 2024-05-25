Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya\'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye - Belek turizm merkezi yolunda, Muhammet F. K.'nın kullandığı tur minibüsü ile Turgay Y.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Turgay Y. ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

25.05.2024 15:43
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Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kadriye – Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Muhammet F. K.'nın kullandığı 06 DOB 314 plakalı tur minibüsü ile Turgay Y.'nin kullandığı 07 ESV 61 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Turgay Y. ile araçta yolcu olarak bulunan ismi belirlenemeyen 1 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası inceleme başlatıldı - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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