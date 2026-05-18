Antalya\'da Tur Teknesinde Rahatsızlanan Turiste Yardım

Tatil için geldiği Antalya'da bindiği tur teknesinde rahatsızlanan yabancı uyruklu şahsın yardımına deniz polisi yetişti. Bot ile tur teknesinden alınan turist getirildiği Yat Limanı'ndan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için ailesi ile birlikte Antalya'ya gelen yabancı uyruklu John Paul Lehec, Kaleiçi Yat Limanı'ndan dünyaca ünlü falezleri ve Düden Şelalesi'ni görmek için tur teknesine bindi. Yat Limanı'ndan ayrılan tekne Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgeye geldiğinde bir yolcunun rahatsızlandığı bildirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Tekne kaptanının telsizden ulaştığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi hızla harekete geçerek tur teknesinin bulunduğu noktaya hareket etti. Kısa sürede tekneye ulaşan deniz polisi rahatsızlanan John Paul Lehec ve ailesini alarak Yat Limanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince bottan teslim alınan ve ilk müdahalesi yapılan Lehec, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA