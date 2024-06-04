Antalya'da Tur ve Transfer Servislerine 392 Bin 697 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da Tur ve Transfer Servislerine 392 Bin 697 TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, TURSAB ve ARO ile birlikte gerçekleştirdikleri denetimlerde kurallara uymayan tur ve transfer servislerine toplamda 392 bin 697 TL ceza uyguladı. Denetimler, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turist Rehberliği Kanunu kapsamında hizmet veren servislerin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Antalya Rehberler Odası (ARO) tarafından gerçekleştirildi. Antalya'nın turistik bölgelerinde düzenli ve planlı bir şekilde denetimlerin devam edeceği belirtilirken, Antalya Havalimanı'nda yapılan denetimlerin Turizm Polisi ve Ulaştırma Bakanlığı personeli tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında binin üzerinde araç denetimi yapıldığı ve 392 bin 697 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

04.06.2024 13:22
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Antalya'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin TURSAB ve ARO ile birlikte yaptığı denetimlerde kurallara uymayan tur ve transfer servislerinde toplamda 392 bin 697 TL ceza uygulandı.

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 6326 sayılı Turist Rehberliği Kanunu kapsamında hizmet veren tur ve transfer servisleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli tarafından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Antalya Rehberler Odası (ARO) ile birlikte denetlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Düden Şelalesi, Düden Park, Cumhuriyet Meydanı, Üçkapılar, Kaleiçi, Perge Antik Kenti, Aspendos Antik Kenti ve Kurşunlu Şelalesi başta olmak üzere ilgili mevzuatlar doğrultusunda Antalya'nın her noktasında düzenli ve planlı bir şekilde denetimlerin devam edeceği belirtildi. Ayrıca Antalya Havalimanında yapılan denetimlerin Turizm Polisi ve Ulaştırma Bakanlığı personelince koordineli bir şekilde yapıldığı ifade edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında binin üzerinde araç denetimi yapıldığı ve 392 bin 697 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Tur ve Transfer Servislerine 392 Bin 697 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Tur ve Transfer Servislerine 392 Bin 697 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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