Antalya'da Turist Nar Suyu İçin 1200 TL Ödedi, İşletme Şikayet Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Turist Nar Suyu İçin 1200 TL Ödedi, İşletme Şikayet Edildi

Antalya\'da Turist Nar Suyu İçin 1200 TL Ödedi, İşletme Şikayet Edildi

Antalya'da bir turist, 2 bardak nar suyu karşılığında 1200 TL ödeyince esnafı zabıtaya şikayet etti. Zabıta ekipleri, turistin parasını iade ettirip işletmenin dondurma standını kaldırdı. İşveren de, nar suyunu veren personelinin iş yeriyle ilişiğini kestiğini duyurdu.

17.07.2024 14:26  Güncelleme: 14:31
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Antalya'da bir işletmeden aldığı 2 bardak nar suyu karşılığı bin 200 TL ödeyen turist, esnafı zabıtaya şikayet etti. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, turistin parasını iade ettirip dondurma satışı yapılan standı bulunduğu yerden kaldırdı. İşveren de, nar suyunu veren personelinin iş yeriyle ilişiğini kestiğini duyurdu.

Olay, yaklaşık 1,5 ay kadar önce Konyaaltı sahilinde yaşandı. Sahilde bulunan bir işletmeden 2 bardak nar suyu alan turist, karşılığında bin 200 TL istenince parayı verdi ve esnafı şikayet etti. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polis geldi. Zabıta ekipleri işletme sahiplerinden parayı iade etmesini istedi. Para, işletme yöneticisi tarafından standdaki görevliden alınarak turiste iade edildi. Turist bin 200 TL'sini sayarak teslim alırken nar suyunun gerçek fiyatı olan 200 TL'nin ödemesini yaptı. Yaşananlar üzerine işletme hakkında tutanak tutuldu, dondurma ve meyve suyu satışı yapılan stant bulunduğu yerden kaldırıldı.

Personelin ilişiği kesildi

Yaşananların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan işletme, yeni işe başlayan çalışan tarafından yapılan satışı asla tasvip etmediklerini, düzeltmenin yapılıp paranın iade edildiğini ve özür dilendiğini belirterek, satışı yapan personelin aynı gün iş yeri ile ilişiğinin kesildiği bilgisini paylaştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Turist Nar Suyu İçin 1200 TL Ödedi, İşletme Şikayet Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Turist Nar Suyu İçin 1200 TL Ödedi, İşletme Şikayet Edildi - Son Dakika
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