Antalya'nın Serik ilçesinde tuvalette mahsur kaldığı için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaş için ekipler seferber oldu. Olay yerinde yapılan aramada şahsa ulaşılamazken, telefonla ulaşılan vatandaş, kapıyı açmayı başardığını ve tuvaletten dışarı çıktığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, olay yerinden ayrıldı.
Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle 9 Mart 1926 Parkı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, erkekler bölümündeki tuvaletten dışarı çıkamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve emniyet güçleri, tuvalet içerisinde mahsur kalan kimseyi bulamadı. Ekipler, yardım isteyen vatandaşın durumunu öğrenmek için telefon ile görüşme sağladı. Yapılan görüşmede vatandaş, kapıyı açmayı başardığını ve tuvaletten dışarı çıktığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da tuvalette mahsur kalan vatandaş için seferberlik - Son Dakika
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