Antalya'da Uçak Yangını: Yolcular Güvenli Tahliye Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Uçak Yangını: Yolcular Güvenli Tahliye Edildi

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Soçi'den Antalya'ya inen uçakta motor yangını çıktı, 89 yolcu ve 6 mürettebat güvenle tahliye edildi.

25.11.2024 00:56
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"Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi"

ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait uçağın Antalya Havalimanı'na inişi sırasında motorunda çıkan yangında 89 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmıştır. Saat 21.34'de Antalya Havalimanı'na indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapılmıştır. Yangına 21.36'da ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43'te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00'e kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir" denildi.

Antalya\'da Uçak Yangını: Yolcular Güvenli Tahliye Edildi
Kaynak: İHA

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