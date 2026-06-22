Üst geçitte 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Antalya'da üst geçitte 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Memduh Y.'nun kullandığı 07 CKY 450 plakalı otomobil Mevlana üst geçidinde trafikte beklemekte olan 07 CID 690 plakalı otomobile çarptı. Çapmanın şiddetiyle otomobil önünde beklemekte olan 07 CEK 073 ve 05 ADU 765 plakalı araçlara çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"Kaçla geliyordu bilmiyorum"

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlarda bulunan vatandaşların sağlık durumlarını kontrol ederken, kendisini iyi hissetmediğini söyleyen 07 CKY 450 plakalı araç sürücüsü Memduh Y. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 07 CID 690 araç sürücüsü Zafer Demir, trafik yoğunluğu nedeniyle araçların durduğunu belirterek, "Trafik çok sıkışıktı. Haliyle bizde durduk. En arkadaki araç artık kaçla geliyordu, 100'le mi 150 ile mi bilmiyorum. Geldi arkadan gelen araç duramayınca hepimize vurdu. O, ona, o bize derken 4 araç birbirine girdi" dedi. Kaza nedeniyle uzun süre trafik sıkışırken, polis ekipleri kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma yaptı. - ANTALYA