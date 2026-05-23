Antalya'da Usulsüz Reçete Operasyonu
Antalya'da Usulsüz Reçete Operasyonu

23.05.2026 12:32
10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest kaldı. Çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen usulsüz reçete ve ilaç temini soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında 1 doktor ve 3 eczacının da bulunduğu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ve hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, son dönemde bazı hekimler tarafından yazılan reçete sayılarındaki olağan dışı artış yetkilileri harekete geçirdi. Özellikle yüksek maliyetli bazı ilaçların kısa süre içerisinde yoğun şekilde reçete edilmesi ve bu ilaçların belirli eczaneler üzerinden temin edildiği yönündeki iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Bakanlık müfettişleri mercek altına aldı

Soruşturma kapsamında ilçeye gönderilen müfettiş ekipleri, son aylara ait e-reçete kayıtları, ilaç yazım yoğunlukları, hasta bilgileri ve ilaçların dijital sistem üzerindeki hareketlerini detaylı şekilde incelemeye aldı. SGK kayıtları ile eczane işlem hareketlerini karşılaştıran ekipler, reçetelerin usule uygun düzenlenip düzenlenmediğini ve bazı eczaneler ile hastane personeli arasında usulsüz bir yönlendirme ağının bulunup bulunmadığını titizlikle araştırdı.

180 kişinin ifadesi alındı

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kapsam genişletildi. Sadece sağlık çalışanlarının değil, reçetelerde adı geçen ve aralarında hasta yakınları, hastalar, hastane personelleri ile eczane çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 180 kişinin ifadesine başvuruldu. İfadelerde, reçete süreçleri, ilaç temin yöntemleri, hastane-eczane bağlantıları ile yüksek maliyetli ilaçların kimler adına yazıldığına ilişkin detaylar mercek altına alındı. Dijital kayıtlar ile alınan ifadeler karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Aramalarda çok sayıda ilaç ele geçirildi

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda doktor F.T., eczacılar H.T., H.Ö. ve A.T., eczacı kalfası A.E. ile U.T., Ş.Y., T.N., A.A. ve E.Ş. isimli toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yasal olmaksızın bulundurulan çok sayıda hap ve çeşitli ilaç ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Eczacılar ve kalfa tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden eczacılar H.T., H.Ö., A.T. ve eczacı kalfası A.E. "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "usulsüz ilaç temini" suçlamalarıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şüphelilerden eczacı kalfası U.T., ve doktor F.T. ev hapsi, Ş.Y., T.N., A.A., E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili çok yönlü adli ve idari soruşturmanın devam ettiği, elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda ek göz altıların da yaşanabileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Sağlık, Son Dakika

